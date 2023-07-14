سياسة «كاذبة».. أهالي الجبل يحتجون ضد قرار دمج المديريات بالرغم من تدخل الحكومة

تتواصل الإدانات والحملات الرافضة لقرار وزير الداخلية بدمج مديريات أمن الجبل رغم إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تأجيله لوضع الملاحظات بشأنه.

وأعلن مشايخ وأعيان جبل نفوسة رفض التعاون والتعامل مع اللجنة المكلفة بالخصوص إلى حين سحب القرار المتعلق بدمج المديريات وفق ما اتفق عليه مع رئيس الحكومة.

وعبر الأهالي في بيان مصور عن امتعاضهم من سياسة وزارة الداخلية في نشرها لأخبار وصفتها بـ«الكاذبة» على صفحتها والمتعلق بدعم مديريات شرق الجبل للقرار وحضورهم اجتماع غريان الرافض للقرار.

كما عبرت بلديات «كاباو، وجادو، ونالوت» عن رفضهم للقرار بإغلاق الطرق بالإطارات المحروقة ، إلى جانب إغلاق طريق «بوابة مزدة الشمالية» من قبل الأهالي لذات السبب.

وحمّل المحتجّين من البلديات المذكورة، حكومة الوحدة الوطنية تبعات الانفلات الأمني في ظل تجاهلها لمطالب بلديات الجبل بشأن إلغاء القرار.

وكان أهالي مزدة أعلنوا في بيان لهم أنّ الأمور ستتجه إلى التصعيد باستمرار أغلاق كل الطرق المؤدية إلى المدينة حال عدم إلغاء القرار وفق بيانهم.