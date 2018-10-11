سياسي إيطالي: الليبيين يُطلقون النار على صيادينا من زوارق أهديناها لهم

حيث أعلن نيكولا كريستالدي رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو التابعة لإقليم صقلية أن “السلطات الليبية احتجزت قاربين لصيد الأسماك تابعان لبلدته، وعلى متنهما 13 شخصا”، مبديا الثقة بأن “السلطات الدبلوماسية الإيطالية ستتدخل بشكل عاجل لضمان سلامة بحارينا ولبث الطمأنينة في قلوب عائلاتهم”.

في سياق متصل أضاف السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتويانّي في تصريحات الأربعاء، “إنه عمل فني حقا، فالحكومة الإيطالية تمنح وسائل وأسلحة لا توقف المهاجرين فحسب، بل تخاطر بقتل مواطنينا أيضا، وإطلاق النار على الصيادين الإيطاليين”.