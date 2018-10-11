ليبيا

سياسي إيطالي: الليبيين يُطلقون النار على صيادينا من زوارق أهديناها لهم

عين ليبيا | نُشر: 11 أكتوبر 2018 - 15:30
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2018 - 11:03
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السلطات الليبية احتجزت قاربين لصيد الأسماك تابعان بلدية ماتزارا ديل فاللو التابعة لإقليم صقلية. [إنترنت]
صرح سياسي إيطالي يساري معارض حسب وكالة آكي الإيطالية قائلاً: “أن الليبيين يطلقون النار على صيادينا من زوارق الدورية التي أهديناها لهم”.

حيث أعلن نيكولا كريستالدي رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو التابعة لإقليم صقلية أن “السلطات الليبية احتجزت قاربين لصيد الأسماك تابعان لبلدته، وعلى متنهما 13 شخصا”، مبديا الثقة بأن “السلطات الدبلوماسية الإيطالية ستتدخل بشكل عاجل لضمان سلامة بحارينا ولبث الطمأنينة في قلوب عائلاتهم”.

في سياق متصل أضاف السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتويانّي في تصريحات الأربعاء، “إنه عمل فني حقا، فالحكومة الإيطالية تمنح وسائل وأسلحة لا توقف المهاجرين فحسب، بل تخاطر بقتل مواطنينا أيضا، وإطلاق النار على الصيادين الإيطاليين”.

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