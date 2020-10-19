سياسي عراقي: ملف التطبيع سيُطرح خلال زيارة «الكاظمي» إلى لندن

كشف السياسي العراقي الداعي لتطبيع عراقي – إسرائيلي، مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، أن ملف التطبيع سيطرح على الحكومة العراقية خلال زيارة مصطفى الكاظمي إلى العاصمة البريطانية لندن نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الآلوسي في تصريح لقناة “روسيا اليوم”، إن بريطانيا دفعت وتدفع باتجاه التطبيع العراقي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أول لقاء جمع رئيس حكومة عراقية مع وزير خارجية إسرائيلي في مقر الأمم المتحدة، كان بتنسيق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير.

وأضاف، أن “الجالية اليهودية العراقية في إسرائيل كبيرة، وعلى العراق أن يتخلص من فكرة العداء لإسرائيل”، وفق قوله.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيزور لندن الأسبوع الحالي بعد أن ينهي زيارتيه إلى باريس وبرلين.