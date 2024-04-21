سياسي عراقي يطالب بالتحقيق مع المبعوثة الأممية بتهم فساد

طالب النائب العراقي السابق مشعان الجبوري، بالتحقيق مع جينين بلاسخارت، المبعوثة الأممية إلى العراق، بشبهات الفساد والرشاوى والتربح، واصفا إياها بـ”شاهد الزور”.

وقال الجبوري في تغريدة على منصة “إكس”، انه “في نهاية عمل المبعوثة الأممية بلاسخارت نطالب الامم المتحدة بفتح التحقيق في اتهامات الفساد والتربح الموجهة لبعثتها في العراق”.

وأضاف ” تقييم أداء بلاسخارت كان سيئاً وقامت بدور “شاهد الزور” الذي يحرف الحقائق ولم تكن موضوعية وانحازت دائماً للسلطات على حساب عموم الشعب العراقي”.

وتأتي دعوات الجبوري بينما تقترب المبعوثة الأممية الى العراق من مغادرة العراق بعد قرابة شهر من الان، مع اختتام مهامها في العراق التي دامت 5 سنوات.

وتم تنصيب بلاسخارت لرئاسة البعثة الاممية في العراق في آواخر شهر آب 2018 خلفا للسلوفاكي يان كوبيس، وفي فبراير الماضي وخلال احاطة قدمتها أمام الأمم المتحدة قالت “انها الإحاطة الأخيرة لأنها ستغادر منصبها في أواخر شهر أيار المقبل”.

وكان تحقيق استقصائي لصحيفة الغارديان، أشار إلى تقاضي موظفي الأمم المتحدة في العراق رشاوى من رجال اعمال ومستثمرين، مقابل منحهم صفقات الإعمار والمساعدات للعراق التي تأتي عن طريق الأمم المتحدة والمانحين.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أرسل فريقا إلى العراق لتقييم مزاعم الفساد في برنامج البناء، الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار ، لكن الأمم المتحدة أصدرت حينها بيانا نفت فيه ارتباط مغادرة بلاسخارت بفضيحة موظفيها.