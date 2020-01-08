سياسي يمني: الإمارات ستكون الضحية القادمة لإيران

الجزر الإماراتية الثلا التي التهمتها ‎إيران من قبل ما كانت إلا مُقبلات. [إنترنت]

قال القيادي في حزب الإصلاح اليمني “صلاح باتيس”، إن دولة الإمارات ستكون الضحية القادمة لإيران.



وأضاف “باتيس” في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

عندما يُصرح الإيرانيون أن طائرات إماراتية من قواعد بالإمارات هي التي ضربت فهذا يعني أن دولة الإمارات ستكون الضحية.

وأشار إلى أن الجزر الإماراتية الثلاث” طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى” التي التهمتها ‎إيران من قبل ما كانت إلا مُقبلات ما قبل الوجبة الدسمة، حسب وصفه.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة “فارس نيوز” شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة “عين الأسد” رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق، بحسب الوكالة.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.