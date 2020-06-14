سيالة: صمت مجلس الأمن أدى إلى ما نراه اليوم

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن صمت مجلس الأمن الدولي وتجاهله لدعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس أدى إلى ما نراه اليوم من جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وأضاف سيالة في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن: “نطالب بأن يتخذ مجلس الأمن هذه المرة موقفا حازما حيال الجرائم التي ارتكبت في ترهونة من قبل ميلشيات حفتر والتي ترقى لجرائم ضد الإنسانية”.

وأشار الوزير إلى أن عدد المقابر التي ارتكبتها عناصر حفتر واكتُشِفت في ترهونة وصل حتى الآن 11 مقبرة بعض أصحابها تم دفنهم أحياء بينهم أطفال ونساء في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية. وطالب سيالة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن يُحيل أمر هذه المقابر إلى محكمة الجنايات الدولية لجلب المجرمين أمام العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما طالب محكمة الجنايات الدولية باتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر وعناصره في ترهونة وبذل الجهود السامية لمعاقبة ومحاسبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.