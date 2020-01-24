«سيالة» في رسالة لمجلس الأمن: تهديدات قصف الطيران المدني جريمة حرب مبيتة

وضع الوزير المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إذا تعرض الطيران المدني لأي اعتداء. [أرشيف/الأمم المتحدة]

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن تهديدات الناطق باسم قوات حفتر “أحمد المسماري” بقصف الطيران المدني تعد جريمة حرب مبيتة وخرقا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي.

ووضع سيالة خلال خطابه لمجلس الأمن المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إذا تعرض الطيران المدني لأي اعتداء من قِبل حفتر.

وشدد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المجلس الرئاسي يُذكر الجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية وبمسار برلين القاضي بالعمل على تثبيت الهدنة وتطويرها.