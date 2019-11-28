سيالة: مذكرة التفاهم مع تركيا تأتي تتويجًا لمباحثات مطولة

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن مذكرة التفاهم مع تركيا في المجال البحري تأتي تتويجا لمباحثات مطولة مع الجانب التركي لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأوضح سيالة في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها «عين ليبيا»، أن المذكرة تعني حماية الحقوق المشروعة للطرفين في المنطقة الاقتصادية لكل منهما في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1981م.

وأشار الوزير إلى أن هذه المذكرة ستساهم في حماية السيادة الليبية بما يتعلق بالمناطق البحرية للدولتين المتقابلتين على البحر المتوسط.