سيالة: نأمل أن تتحقق مخرجات مؤتمر برلين وتجد طريقها للتنفيذ

ئيس المجلس الرئاسي كان سباقا لحضور مؤتمر برلين واجتماع موسكو للتوقيع على وقف إطلاق النار. [إنترنت]

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة” إن حكومة الوفاق شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا بروح توافقية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك التزام جدي من جانب المؤتمر الدولي لتنفيذ ما جرى التوافق عليه من مخرجات خلال المؤتمر.

وأوضح “سيالة” في تصريحات تلفزيونية أن رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” كان سباقا لحضور مؤتمر برلين واجتماع موسكو للتوقيع على وقف إطلاق النار، لأنه يسعى إلى وفاق حقيقي بين الليبيين ومدعوم ومراقب دوليا.

وأكد وزير الخارجية أن حكومة الوفاق ترحب بالبيان الختامي لمؤتمر برلين والنقاط الـ55 التي تضمنها البيان بحضور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول التي لها علاقة بالملف الليبي الشائك، مشددا على أن الأهم من ذلك أن تجد هذه المخرجات طريقها للتنفيذ الحقيقي.

ونوه بأنهم في حكومة الوفاق يُصرون على تنفيذ المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية للحوار الليبي بالتوازي، موضحا أنه من هذا المنطلق سمت حكومة الوفاق ممثليها أعضاء اللجنة العسكرية.