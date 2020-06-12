سيالة: نسعى للحد من انتشار كورونا

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، أن دول الاتحاد الأفريقي أمام تحديات كبيرة في مجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن سيالة قوله، خلال اجتماع لهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر الدوائر المغلقة، إن دول اتحاد المغرب العربي بذلت جهودا مضنية بخير هذا الوباء مؤكدا أنها نجحت في ذلك إلى حد ما، فتونس لم تسجل أي إصابة منذ عدة أيام بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة التونسية والإجراءات الاحترازية، كما قررت حكومتا الجزائر والمغرب التخفيف من إجراءات الحجر الصحي مع الإبقاء على التدابير الوقائية.

وأوضح الوزير خلال كلمة له أن ليبيا ورغم الظروف التي تمر بها إلا أن حكومة الوفاق تسعى جاهدة للحد من انتشار هذا الفيروس رغم الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة التي بلغت 393 شفي منها 58 حالة، ما دعا الحكومة إلى اتخاذ عدة تدابير احترازية مقدما شكره العميق لرئيس الاتحاد الأفريقي الحالي سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وللحكومة الصينية ومنظمة “جاك ما” اللتين قدمتا ولا تزالا عددا من المساعدات الطبية لدول الاتحاد الأفريقي من ضمنها ليبيا.

كما أعرب سيالة عن شكره لرئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد لجهوده الحثيثة وتنسيقه مع دول الاتحاد في مجابهة هذا الوباء.