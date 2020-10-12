«سيالة» يبحث أوجه التعاون مع الجزائر في المجالات المختلفة

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، السفير الجزائري مالك عبد القادر حجازي المعتمد لدى ليبيا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين ليبيا والجزائر في المجالات المختلفة وعلى رأسها مجال الطاقة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق.

وتقدم الوزير بالشكر لفريق العمل الجزائري الخاص بصيانة الشبكة العامة للكهرباء الذي ساهم مع الفنيين الليبيين في إعادة عمل وحدة بمحطة الخمس.

من جانبه حمل السفير رسالة شفهية من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مفادها رغبة الحكومة الجزائرية في إشراكها في جولات الحوار الليبي التي تجري الآن مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية مستعدة لتقديم يد العون من ناحية التدريب والتأهيل للكيانات الشرطية والأمنية لكافة المجموعات الراغبة في الانخراط في الأجهزة الأمنية.