«سيالة» يبحث في روما استعدادات مؤتمر برلين حول ليبيا

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الخميس، بالعاصمة الإيطالية، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على هامش الاستعداد لعقد مؤتمر حوارات أمن المتوسط، المقرر عقده بروما خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن اللقاء الذي عُقِد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما، تناول متابعة الأوضاع الراهنة في ليبيا، والإعداد لمؤتمر برلين المزمع عقده حول الأزمة الليبية، والاستعداد لمؤتمر حوار أمن المتوسط وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

وشارك في اللقاء كل من سفير دولة ليبيا لدى إيطاليا وسفير إيطاليا لدى ليبيا.