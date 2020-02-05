«سيالة» يبحث مخرجات اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية المنعقدة بجنيف

أوصى مؤتمر بلرين بعقد محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا. [إنترنت]

أجرى جان هيكر مستشار الشؤون السياسية للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اتصالاً هاتفيا، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر حمودة سيالة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاتصال يأتي في إطار التشاور بشأن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

كما تناول الاتصال التحضير لاجتماع وزراء الخارجية المتوقع أن يُعقد في برلين خلال منتصف الشهر الحالي لاستكمال المشاورات حول آليات تنفيذ ما جاء في خطة برلين المنبثقة عن اجتماع القمة الذي عٌقِد خلال شهر يناير الماضي بخصوص الأزمة الليبية.

يُشار إلى أن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا والذي عُقِد الشهر الماضي، أوصى بعقد محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.