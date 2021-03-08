«سيالة» يبحث مع السفير التركي الجديد سُبل عودة الشركات التركية

استلم وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الليبية التركية وتعزيزها في مختلف المجالات، والإشادة بدعم تركيا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

واشار الوزير إلى أهمية عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام الماضي.

من جانبه أكد السفير بأن الشركات التركية جاهزة ومستعدة للعودة إلى ليبيا والمساهمة في مشاريع التنمية في أسرع وقت ممكن خاصة في مجالات البناء والتشييد والبنى التحتية، مشيراً إلى أنها تتفاوض مع الأجهزة التنفيذية الليبية المختصة بهذا الشأن.