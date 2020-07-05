«سيالة» يبحث مع السفير التركي مخرجات زيارات وفود البلدين

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والتعاون الثنائي بين البلدين.

كما ناقش اللقاء مخرجات الزيارات الأخيرة التي قامت بها الوفود التركية رفيعة المستوى لليبيا والوفود الليبية لتركيا والتنسيق بين الجانبين لتطبيق تلك المخرجات.

من جانبه أكد السفير التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق والعمل معها لتجاوز كل المعوقات من أجل بناء الدولة.