«سيالة» يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع ونتائج الحوار

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، بمكتبه في ديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش، رفقة الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليييا ريزدون زينينغا.

وشدّد الوزير على أهمية دور البعثة الأممية في إحلال السلام والدور المهم الذي تلعبه برعايتها للعملية السياسية في ليبيا متمنيا التوفيق والنجاح للمبعوث الأممي الجديد والوفد المرافق له في مهمتهم الجديدة، بحسب ما نقلت إدارة الإعلام الخارجي.

كما تناول اللقاء مناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا، ونتائج الحوار السياسي بكافة مساراته وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وسبل تذليل الصعاب أمامها.

من جانبه عبر المبعوث الأممي الجديد على أهمية التعاون مع الوزارات الليبية بما يضمن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار داخل ليبيا.