«سيالة» يبحث مع الوفد المصري ترتيبات افتتاح السفارة المصرية

التقى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين، الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة طرابلس، لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للوزارة، جاء هذا اللقاء لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس.

وقام الوفد بنقل تحيات وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الوزير، وقدم الوفد خالص التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدا حرص جمهورية مصر العربية على أمن واستقرار ليبيا متمنيا للحكومة الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وأكد الوفد بأنهم هنا اليوم لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس بما سيساهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.

من جانبه كأد الوزير حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة وأن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.