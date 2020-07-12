«سيالة» يبحث مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا على كل المستويات العسكرية والسياسية.

كما بحث الجانبان التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير القانونية والخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوفاق من ضمنها افتتاح مركز لمراقبة تدفق المهاجرين غير القانونيين بين ليبيا ومالطا.

وتم التطرق إلى الآليات الأخرى المتبعة من قِبل الحكومة في هذا الشأن ومساهمة إيطاليا وتعاونها مع الحانب الليبي في هذه القضية.