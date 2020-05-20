«سيالة» يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 20 مايو 2020 - 00:08 | آخر تحديث: 20 مايو 2020 - 00:09 نُشر: الأربعاء، 20 مايو 2020 - 00:08
ليبيا
أرشيفية/خارجية الوفاق
تناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية بحكومة محمد الطاهر سيالة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطورات الأوضاع والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين مساء الثلاثاء.

وأفاد المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق، بأن المكالمة الهاتفية تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد تحرير قوات بركان الغضب قاعدة الوطية الجوية.

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كما تناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع المواطنين العالقين والخطوات التي اتخذت لإرجاعهم إلى أرض الوطن.

وناقش الجانبان سُبل التعاون الليبي التركي في مكافحة فيروس كورونا والمستلزمات والأدوات الطبية المقدمة من الدولة التركية.

آخر تحديث: 20 مايو 2020 - 00:09
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