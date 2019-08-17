«سيالة» يبحث مع نظيره التركي سُبل وقف العدوان على العاصمة

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، بمقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي، أن الطرفان ناقشا تطورات العدوان على العاصمة طرابلس من قِبل قوات حفتر وسُبل وقف هذا العدوان.

كما تطرق الجانبان إلى الموقف الدولي وآليات العمل المشترك لبلورة موقف موحد ضد العدوان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.