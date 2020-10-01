«سيالة» يبحث مع نظيره الجزائري سٌبل إنجاح العملية السياسية في ليبيا

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالا هاتفياً، اليوم الخميس، بنظيره الجزائري صبري بوقادوم.

وأفاد المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق، بأن الجانبان تناولا مستجدات الوضع في ليبيا.

وتم التنسيق بين البلدين لإنجاح العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.

كما تطرق الجانبان للعلاقات الثنائية وسُبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، بحسب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

في غضون ذلك، أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مكالمة هاتفية، مساء الأربعاء، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن المكالمة تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتطرق الاتصال للجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة توقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى بحث الجانبان ملف التعاون المشترك وفي هذا الإطار أبدى الرئيس الجزائري ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك.