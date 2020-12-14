«سيالة» يبحث مع نظيره المالطي التنسيق المشترك بين البلدين

استقبل وزرير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي إيفايرست بارتولو، والوفد المرافق له الذي يضم وزير التعليم جوستن كاروانا.

وناقش الجانبان التنسيق المشترك بين البلدين في كافة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون في المجالات المختلفة وعلى رأسها التعليم والأمن.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، إن انتهاء الصراع في ليبيا مع عودة المفاوضات قد يُشير إلى خطوة إلى الأمام نحو حل إيجابي للهجرة.

وأضاف جورج فيلا في خطاب له بمناسبة يوم الجمهورية في بلاده أمس الأحد، أنه لا يرى حتى الآن نهاية تلوح في الأفق لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب الرئيس المالطي عن أمله في أن تقود التطورات الأخيرة في ليبيا، في ظل توقف القتال واستمرار الحوار إلى سيطرة الحكومة الجديدة على المتاجرين بالبشر والذين يشكلون جزءا مهما من هذه الظاهرة.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، افتتح في يوليو الماضي خلال زيارته إلى مالطا مركز تنسيق للهجرة غير الشرعية بالعاصمة المالطية، ويجري التجهيز لفتح مركز مماثل في طرابلس.

ووقع في مايو الماضي السراج ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز العلاقات بين البلدين.