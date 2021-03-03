«سيالة» يبحث مع نظيره الموريتاني سُبل تفعيل اتحاد المغرب العربي

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على هامش الإجتماع التشاورى لمجلس الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات مسارات الحوار السياسي الليبي، حيث أكد وزير الخارجية الموريتاني على دعم حكومته لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلام والاستقرار على الأراضي الليبية.

كما تم بحث سبل تفعيل اتحاد المغرب العربي حيث أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في عقد اجتماعات الاتحاد لمناقشة آليات تفعيله.

يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.