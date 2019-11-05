«سيالة» يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، السفير عبد القادر حجازي لتسليم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية الجزائر في ليبيا.

وأفادت إدارة الإعلام الخارجي بأن الوزير رحب بالسفير عبدالقادر حجازي وأكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد السفير على رفض الجزائر التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن لديه ثقة بأن الليبيين قادرون على الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

كما أشار السفير أيضًا إلى حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معبرا عن تطلعه للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والجزائري..