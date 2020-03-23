«سيالة» يدعو مجلس الأمن إلى إدانة العدوان وحماية الإرث الثقافي للعاصمة

دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لردع وإدانة العدوان على العاصمة طرابلس.

وفي خطاب وجهه إلى مجلس الأمن، قال سيالة إن ما تقوم به عناصر حفتر اليوم فاق كل الحدود.

وأضاف: “في الوقت الذي يتضامن فيه العالم لمحاربة فيروس كورونا يقوم حفتر بقصف الأحياء السكنية وآخرها قصف المدينة القديمة بالعاصمة”.

ونوه بأن قصف حفتر للمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس يعد تعريضا للموروث الثقافي والمباني التاريخية لخطر التدمير.

وتابع الوزير يقول: “ندعو مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤولياته لردع وإدانة العدوان على العاصمة طرابلس”.