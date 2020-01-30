«سيالة» يستعرض تحضيرات القمة الأفريقية حول ليبيا

وناقش الجانبان التحضيرات النهائية للقمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي المقرر انطلاقها في الـ30 من الشهر الجاري، بحسب ما أفادت إدارة الإعلام الخارجي.

هذا ووصل سيالة للعاصمة الكونغولية مساء للأربعاء، للمشاركة في أعمال القمة الثامنة للجنة العليا للاتحاد الأفريقي.

يأتي ذلك في حين، تبدأ الخميس، القمة الأفريقية الثامنة بشأن ليبيا، في العاصمة برازافيل لبحث سبل التسوية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكونغولية، فإن القمة ستعقد بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو بعد أيام من قمة برلين بهدف إيجاد حلول للأزمة وفقًا لتوصياته.

ومن المقرر أن يُشارك في القمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ودول الجوار وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وممثلو دول الساحل والصحراء، إضافة إلى عدد من الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية ومختلف الأطراف الليبية.