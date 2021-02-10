«سيالة» يستعرض مع أمين الجامعة العربية مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى وزير الخارجية بحكومة محمد الطاهر سيالة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز مستجدات الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة للعملية السياسية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وقدم الأمين العام التهنئة باختيار السلطة التنفيذية الجديدة متمنياً النجاح لحكومة الوحدة الوطنية في مهمتها خلال الفترة التمهيدية لتنظيم الانتخابات في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر القادم.

كما كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مسيرة العمل العربي المشترك وسُبل تعزيز دور جامعة الدول العربية في معالجة الأزمات والقضايا العربية، بحسب الوزارة.