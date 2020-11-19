«سيالة» يستقبل السفير الباكستاني المُنتهية ولايته

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير الباكستان لدى ليبيا ساجد إقبال.

وجاء اللقاء بمناسبة انتهاء فترة عمل سفير جمهورية الباكستان الإسلامية ساجد إقبال في ليبيا.

وعبر سيالة للسفير الباكستاني عن امتنانه لجهوده طوال فترة عمله لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وعن شكره للجمهورية الباكستانية على استمرار عمل سفارتها من داخل ليبيا رغم الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، تأكيد سيالة على ضرورة التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية والتنسيق تجاه الملفات والقضايا المشتركة.

من جانبه تقدم السفير الباكستاني بشكره العميق للوزير ولكل الموظفين بوزارة الخارجية خصوصا الإدارة الإسلامية والوزارات الليبية الأخرى على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه وثمن العلاقات الثنائية مبديا رغبة بلاده في تعزيز هذه العلاقة والتعاون بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعليم والصحة والقوى العاملة.