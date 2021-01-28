«سيالة» يستقبل القائمة بالأعمال فى السفارة البريطانية لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسون.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد تم خلال اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا المشتركة، خاصة اهتمام الشركات البريطانية للعمل في ليبيا وتأثيره الإيجابي على المحور الاقتصادى لمخرجات مؤتمر برلين.

ورحب سيالة بالقائمة في الأعمال فلور مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين، ومثمنا دور بريطانيا في دعمها لعملية السلام في ليبيا.

ومن جانبها أكدت فلور استمرار دعم حكومتها لمسيرة الحوار السياسي في ليبيا.