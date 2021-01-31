«سيالة» يستقبل المنسق الجديد للبعثة الأممية

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع فى ليبيا وآخر نتائج مسار الحوار السياسى الليبي، والدور الذي تلعبه البعثة فى سبيل إرساء دعائم الأمن والإستقرار فى ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن زينينغا تم اختياره لهذا المنصب الذي استحدثه الأمين العام للأمم المتحدة أواخر ديسمبر الماضي وفق القرار 2542 لسنة 2020 لخبرته الطويلة فى المجال السياسي والدبلوماسي وكفاءته في التعامل مع الحكومات والأطراف المعنية فى حالات النزاع وما بعده.

ويحمل زينينغا شهادة فى العلوم السياسية من جامعة زمبابوي، وتلقى بعد تخرجه تدريبا دبلوماسيا من المكتب الأسترالي للمساعدة الإنمائية، ليمضي ما يقارب 30 سنة من العمل كدبلوماسي وسياسي، منها 21 سنة فى إدارة عمليات السلام المعقدة لدى الأمم المتحدة، عمل خلالها كأحد كبار المديرين لعمليات حفظ السلام فى أفريقيا.

وتميز بعمله الميداني فى ليبيريا والعراق والكويت وسيراليون، كما شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام في الصومال والسودان منذ العام 2014.