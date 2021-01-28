«سيالة» يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا .
وحسب ما أفاد المكتب الأعلامي، تناول الجانبان مدى أهمية التعاون المشترك من أجل تذليل صعوبات إكمال التجهيزات الفنية لإصدار التأشيرات والإسراع بعودة عمل السفارة المالطية من داخل العاصمة طرابلس .
رحب سيالة بالسفير مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين , ومشيرا إلى أهمية تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الليبى والمالطى .
ومن جانبه أكد السفير المالطى دعم حكومته لمسيرة السلام فى ليبيا وتأييدها لمخرجات الحوار السياسى الليبى .
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