«سيالة» يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا .

وحسب ما أفاد المكتب الأعلامي، تناول الجانبان مدى أهمية التعاون المشترك من أجل تذليل صعوبات إكمال التجهيزات الفنية لإصدار التأشيرات والإسراع بعودة عمل السفارة المالطية من داخل العاصمة طرابلس .

رحب سيالة بالسفير مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين , ومشيرا إلى أهمية تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الليبى والمالطى .

ومن جانبه أكد السفير المالطى دعم حكومته لمسيرة السلام فى ليبيا وتأييدها لمخرجات الحوار السياسى الليبى .