«سيالة» يستلم أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية البوسنة والهرسك ميرين مشينوفيتش.

وتسلم الوزير من السفير البوسني نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده لدى ليبيا.

ورحب الوزير بالسفير البوسني متمنيا له النجاح في مهامه الموكلة إليه وأن تسهم هذه الخطوة في زيادة التعاون بين البلدين.

من جانبه عبر السفير البوسني عن امتنانه لحكومة الوفاق ووزارة الخارجية في تذليل العقبات مبديا رغبة بلاده في مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف القضايا بين البلدين.