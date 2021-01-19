«سيالة» يستلم أوراق اعتماد سفير روندا

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سفير دولة روندا الفريد جاكوبا كاليسا.

وتسلم سيالة من السفير نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده لدى ليبيا.

ورحب سيالة بالسفير الروندى متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبه عبر السفير عن امتنانه لليبيا حكومة وشعبا لسعيهم الحثيث في سبيل تذليل كل العقبات لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

وأكد السفير الروندي على رغبة بلاده في المزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.