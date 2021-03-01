«سيالة» يستلم أوراق اعتماد منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، اليوم الاثنين، الأمين المساعد والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت جانيون، والوفد المرافق لها.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن جانيون قدمت خلال اللقاء، خطتها للعمل الإنساني للبعثة الأممية.

هذا وتسلم الوزير نسخة من أوراق اعتماد منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية للعمل داخل ليبيا.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات كورونا المستجد، وسُبل إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، ودعم حكومة الوفاق في مواجهة هذا الوباء من قِبل المجتمع الدولي.

وعبر وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي تبذلها البعثة الأممية في المجال الإنساني وحرصها على التواصل مع البلديات والتنسيق مع الوزارات المختصة.

وأشاد سيالة بجهود البعثة الأممية في دعم الحكومة في الملفات ذات الطابع الإنساني وأزمة النزوح خاصة تلك الناتجة عن الهجوم الأخير على طرابلس، مؤكداً دعم وزارة الخارجية وحكومة الوفاق عملياً لجانيون وبما يساهم في نجاح مهمتها.