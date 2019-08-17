سيالة يصل إلى السودان للمشاركة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري

حطت طائرة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة في العاصمة السودانية الخرطوم من أجل المشاركة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

حيث تأتي مشاركة سيالة بناءً على دعوة رسمية من الخارجية السودانية للمشاركة في هذا الحفل إلى جانب عديد الزعماء والرؤساء الأفارقة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

هذا ويرافق سيالة في هذه الزيارة مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية معتوق أبوراوي وكان في استقباله وكيل وزارة الخارجية السودانية إلهام أحمد إبراهيم.