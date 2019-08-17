الرئيسية | ليبيا

سيالة يصل إلى السودان للمشاركة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أغسطس 2019 - 09:40
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

يرافق سيالة في هذه الزيارة مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية معتوق أبوراوي.

حطت طائرة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة في العاصمة السودانية الخرطوم من أجل المشاركة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

حيث تأتي مشاركة سيالة بناءً على دعوة رسمية من الخارجية السودانية للمشاركة في هذا الحفل إلى جانب عديد الزعماء والرؤساء الأفارقة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة
السفير الأمريكي الجديد يتعهد بإنهاء الصراع في ليبيا

هذا ويرافق سيالة في هذه الزيارة مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية معتوق أبوراوي وكان في استقباله وكيل وزارة الخارجية السودانية إلهام أحمد إبراهيم.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

1
اترك تعليق

1 مجموع التعليقات
0 عدد الردود
0 المتابِعون
 
أكثر التعليقات تفاعلا
أكثر التعليقات شعبية
1 المعلقون
  اشتراك  
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
عبدالحق عبدالجبار

شن صار فيك يا حاج …. هذا كله عذاب … تخلص في إللي درته في العهد الاول

أعجبني0لم يعجبني  رد
1 دقيقة مضت