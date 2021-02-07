«سيالة» يصل العاصمة المصرية القاهرة

وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن زيارة الوزير تأتي للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقده غدا الاثنين.

وسيتناول الاجتماع البحث في الأوضاع السياسة العربية الراهنة ومستجدات قضايا الأمن القومى العربي.

كما وسيناقش المشاركون سُبل دعم القضية الفلسطينية والتطورات الطارئة للوقوف في وجه التحديات التي تواجهها القضية والشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، وفقاً للوزارة.