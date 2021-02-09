«سيالة» يلتقي نظيره السعودي

وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة يلتقي مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

اجتمع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية وذلك على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأفاد المكتب الأعلامي بالوزراة، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها والدفع بها إلى آفاق أرحب ،كما تم بحث مستجدات الوضع في ليبيا.

ورحب الأمير بما تم التوصل إليه بإختيار السلطة التنفيدية الجديدة مؤكدا دعم الممكلة لما تم التوصل إليه وحرصها على آمن واستقرار ليبيا وشعبها .

كم تم تطرق الجانبان إلى أهمية عودة السفارة السعودية واستئناف عملها بالعاصمة طرابلس .