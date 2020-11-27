«سيالة» يلتقي نظيريه التونسي والجزائري

اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الجمعة، مع كل من نظيريه الجزائري صبري بوقادوم والتونسي عثمان الجرندي.

وذكرت خارجية الوفاق، أن اللقاء جاء في إطار التشاور وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر قبيل انطلاق الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي ستنطلق اليوم الجمعة بعاصمة النيجر ميامي.

وحضر وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة انطلاق فعاليات الدورة السابعة والأربعين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان “متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية”.

وتأتي هذه الدورة في ظل تحديات كبيرة تواجه العالم الإسلامي على رأس السلم والتنمية.