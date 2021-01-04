«سيالة» يُؤكد على أهمية التعاون مع بنغلاديش في مختلف المجالات

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، بديوان الوزارة في العاصمة، اليوم الاثنين، سفير دولة بنغلاديش المعتمد في ليبيا شيخ اسكندر علي، في زيارة توديعية بمناسبة انتهاء عمله في دولة ليبيا.

وشكر الوزير سفير بنغلاديش على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأشار إلى اهتمام الجانب الليبي بأهمية التعاون بين ليبيا وبنغلاديش خاصة في مجال استجلاب العمالة البنغالية والخدمات العامة والصحة والقطاع الخاص.

من جانبه أعرب السفير عن شكره وتقديره للمسؤولين بوزارة الخارجية وكافة الوزارات والمؤسسات الليبية على ما قدموه من تعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.