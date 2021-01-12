«سيالة» يُؤكد على دور الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الإصلاح السياسي

ترأس وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، بمدينة البريقة اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المالية المناط بها إعداد الميزانية الموحدة للدولة الليبية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.



وافتتح الوزير الجلسة بكلمة أشار فيها إلى هدف الملتقى في التطلع للبدء في بناء دولة المصالحة والقانون.

وأكد سيالة على دور الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الإصلاح السياسي عن طريق توحيد الرؤى الاقتصادية والإنفاق العام وتقديم الخدمات لكل المواطنين على كامل التراب الليبي.

وأشار في كلمته إلى ضرورة استمرار إنتاج وتصدير النفط والغاز ودعم مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط مؤكدا على أهمية إدارة الإيرادات السيادية وفقا لمبدأ الإفصاح والشفافية.

كما ثمن وزير الخارجية التقدم الذي تحقق بالتئام مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر صرف الدينار آملا أن يسهم ذلك مع جهود اللجنة إلى تحرير إيرادات النفط المجمدة لرخاء الليبيين، حسب وصفه.

ولفت الوزير إلى أن هذا الانفراج الاقتصادي تحقق نتيجة جهود لجنة 5+5 بتجنيب ليبيا ويلات الحرب والدمار عن طريق إعلان وقف إطلاق النار.

وتمنى الوزير أن يكون هذا الوقف مستداما، ليتحقق لليبيين تقدما في المجال السياسي للبدء في بناء دولة ليبيا الحديثة.