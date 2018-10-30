ليبيا

سيالة يُسلم عمر الترهوني أوراق اعتماده سفيراً لدى إيطاليا

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 أكتوبر 2018 - 11:42
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من المقرر أن يقدم السفير عمر الترهوني أوراق اعتماده للسلطات الإيطالية فور وصوله للعاصمة روما.

التقى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة  ظهر أمس الاثنين مع السفير عمر الترهوني قبل توجهه إلى العاصمة الإيطالية روما لممارسة مهام عمله سفيراً لليبيا لدى الجمهورية الإيطالية.

حيث سلم الوزير محمد سيالة بمكتبه بمقر وزارة الخارجية الليبية للسفير عمر الترهوني أوراق اعتماده لاستلام مهامه رسمياً في خطوة لتطوير التعاون و العلاقات بين البلدين.

كما أكد سيالة للسفير عمر الترهوني ضروروة العمل على تطوير العلاقات الليبية اﻹيطالية على كافة الأصعدة .

هذا ومن المقرر أن يقدم السفير عمر الترهوني أوراق اعتماده للسلطات الإيطالية فور وصوله للعاصمة روما ليبدأ في مباشرة مهام عمله.

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salam aslam

متمنين له كل التوفيق ومتمنين ان يكون اهلا للسفارة وخاصة فى دوله لها دور استثنائ فى ليبيا على كل الصعد ,,, اولعا اتقانه للغه الايطاليه واستعداده الديبلوماسى وحسه الوطنى ,,, كما نرى سفراء الدول المهمه سفرائها وحسه اعدادهم لتولى السفارة كفاءة وليس توزيع لا جغرافى ولا عرقى , انه الوطن والمواطنه ,,,

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2 ساعة مضت