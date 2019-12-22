«سيالة» يُطالب الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف واضح من العدوان على العاصمة

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، تعقيبًا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي والوحيد للدولة الليبية.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن سيالة طلبه، الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وصريح من العدوان على العاصمة طرابلس الذي وصفه بالمعرقل الرئيس للمسار السياسي.

واعتبر سيالة أن هذا الاعتداء على العاصمة وعلى مواقع القوات التي كانت تقاتل تنظيم داعش والجريمة المنظمة هو حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار والانطلاق نحو الإعمار وإعادة البناء لتحقيق طموحات الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية الديمقراطية وتجنيبه عودة الحكم العسكري الشمولي، حسب وصفه.