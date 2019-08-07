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سيالة يُطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في قصف مدينة مرزق

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 08:54
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أكد سيالة في رسالة بعث بها لبنسودا أن ما يقوم به حفتر يعد عدواناً سافراً وانقلاباً على السلطة الشرعية. [إنترنت]
طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا باتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جريمة قصف قوات حفتر لحي القلعة بمدينة مرزق والذي راح ضحيته عشرات المدنيين الأبرياء وعدد من الجرحى.

حيث أكد سيالة في رسالة بعث بها لبنسودا أن ما يقوم به حفتر يعد عدواناً سافراً وانقلاباً على السلطة الشرعية للاستيلاء على الحكم وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

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هذا وطالب أيضاً ببذل الجهود للمطالبة بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي جريمة قصف حي القلعة أمام القضاء الدولي العادل باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

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