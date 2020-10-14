«سيالة» يُطالب بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2021، بحيث تكون تقشفية بالنظر للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية.

وأرجع الوزير سبب طلبه نظرا للوباء المتمثل في جائحة كورونا التي أثقلت كاهل ميزانيات الدول الأفريقية بحيث يمكن تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة بعد تجاوز الجائحة بسلام.

ونقل المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق عن سيالة تأكيده، خلال كلمة ألقاها عبر الدوائر المغلقة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على ضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع دولة ليبيا أن تكون عملية اختيار الموظفين بكفاءة عالية وأن تنشر نتيجة من تقدم لشغل مختلف الوظائف بأجهزة الاتحاد الأفريقي على الموقع الرسمي للمفوضية تطبيقا لمبدأ الشفافية في شغل الوظائف.

كما أكد على دور الآليات الإقليمية في إحلال السلام والاستقرار في ربوع القارة الأفريقية ضمن جهود الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.