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«سيالة» يُطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان على طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 يوليو 2019 - 18:56
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طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته تجاه ما يجري من أحداث وعدوان على العاصمة طرابلس.

وأضاف سيالة في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأمن الدولي غوستافو ميزا كوادرا، أن التصعيد الذي تقوم به قوات حفتر وقصفها للمنشآت المدنية من مطارات وغيرها والتي كان آخرها مستشفى ميداني بمنطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أكد الوزير لرئيس مجلس الأمن أنه في الوقت الذي يسعى فيه المجلس إلى وقف الحرب فإن قوات حفتر تواصل قصفها للمنشآت المدنية مدعومة من دول أجنبية، وفق قوله.

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