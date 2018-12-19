سيالة يُطالب هولندا بالسرعة في عودة شركاتها للتنقيب عن النفط

التقى ظهر أمس الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية السفير لارس بيرنارد ماري توميرس سفير مملكة هولندا والوفد المرافق له.

حيث سلم السفير الهولندي نسخة من أوراق اعتماده كسفير ممكلة هولندا لدى ليبيا والتي سبق أن سلمها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

هذا وتناول اللقاء بحث مدّ جسور الصداقة والتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين وحضر الاجتماع موسى الكيلاني عن إدارة الشؤون اﻷوربية وعبدالله المغراوي عن إدارة التعاون الدولي والمكلف بملف مملكة هولندا بوزارة الخارجية.

من جهة أخرى نقل السفير الهولندي لارس توميرس حرص بلاده على اﻹطلاع على الوضع الراهن في ليبيا والاستعداد للإنتخابات المقبلة بالاضافة إلى فتح افاق التعاون المشترك بين ليبيا ومملكة هولندا.

واختتم الاجتماع بطلب سيالة من السفير الهولندي سرعة عودة الشركات الهولندية لاسئناف عملها في ليبيا في مختلف المجالات من أهمها التنقيب واستكشاف النفط.