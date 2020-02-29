«سيالة» يُطلع نائب وزير الخارجية الروسي على انتهاكات قوات حفتر المتكررة

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اتصالًا هاتفيًا، السبت، مع المبعوث الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن سيالة أحاط المسؤول الروسي بآخر تطورات الأحداث في العاصمة طرابلس، والقصف المستمر من قِبل عناصر حفتر وانتهاكها المتكرر لوقف إطلاق النار الموقع عليه من قِبل حكومة الوفاق بالعاصمة الروسية موسكو.

كما يأتي هذا الاتصال في إطار التشاور بشأن اجتماعات المسارين العسكري والسياسي المنعقدين بمدينة جنيف السويسرية وكيفية دعم تلك المسارات.

على صعيد آخر عبر بوغدانوف عن استعداد بلاده لاستقبال وفد التعاون الفني لمشروعات الكهرباء والتعدين والسكك الحديدية لمناقشة تلك المشاريع بين الجانبين وسبل إعادة تفعيلها.

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