سيتم افتتاح 43 أخرى في 28 مدينة.. «الدبيبة» يفتتح مجموعة مشاريع في مصراتة

ضمن سلسلة مشاريع “عودة الحياة”، في مصراتة، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عدة مشاريع بالمدينة.

وافتتح بيت شباب مصراتة و12 بيتا أخرا في مختلف أنحاء البلاد، بـ (شحات- ودان- سرت- صرمان- الجميل- بني وليد- ترهونة- نالوت- يفرن- تمسان- الفجيج).

وأكد الدبيبة خلال كلمته في حفل افتتاح بيوت الشباب، أن “بيوت الشباب ستكون مركزا لدعم الشباب وتنمية قدراتهم، مشيرا إلى أن ليبيا لن تبنى إلا بصواعد الشباب وعزيمتهم”.

وأعلن الدبيبة أنه “سيتم افتتاح 43 مشروعا في مدينة 28 مدينة خلال شهر فبراير، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم الشباب، مؤكدا أن عجلة التنمية والإعمار لن تتوقف”.

هذا “وحضر الافتتاح وزيرا المواصلات محمد الشهوبي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس جمعية بيوت الشباب، رئيس فريق الاتصال الاجتماعي محمد الرجوبي، ووكلاء وزارة الشباب”.

وكان شهد الدبيبة، “إطلاق تشغيل مركز مصراتة التخصصي للقلب والشرايين والأوعية الدموية (طاقم أجنبي)، وافتتاح قسم أورام الأطفال بالمعهد الوطني للأورام مصراتة، وافتتاح بيت الشباب البحري مصراتة، وافتتاح 6 مدارس جديدة بإجمالي 104 فصول دراسية وهي (مدرسة الوحدة الوطنية- مدرسة عودة الحياة- مدرسة البيان- مدرسة حمزة بن عبدالمطلب- مدرسة نسائم الحرية- مدرسة أجيال الغد)، وإطلاق مشروع طريق البحر زريق مصراتة، والبدء في صيانة الجامع العالي وقاعة الشهداء

كما شهد “الدبيبة”، مراسم إطلاق مشروع تصميم وتنفيذ ازدواج الطريق الرابط بين قصر احمد- زريق “طريق البحر” بطول 36 كيلومترا.

افتتح رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الجمعة، بيت شباب #مصراتة البحري، معلنا استكمال 12 بيتا أخرا في عدد من مختلف… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥

#مصراتة | 14 فبراير 2025 | رئيس الوزراء Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة يفتتح 12 بيتا للشباب بـ (مصراتة – شحات -… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة: نحن من غيرنا ثقافة الحرب تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد مراسم إطلاق مشروع تصميم وتنفيذ ازدواج الطريق الرابط بين قصر احمد- زريق "طريق البحر" بطول 36 كيلومترا. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥

في السياق، تفقد رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، في زيارات ميدانية بمدينة مصراتة عددا من المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة للعام 2025.

وشملت الجولة “وضع حجر أساس مشروع الصيانة الشاملة وتحويرات الجامع العالي، ومشروع صيانة وتطوير قاعة الشهداء، ومشروع إنشاء جسر تقاطع المدينة الرياضية، وهي مشاريع تشكل إضافة استراتيجية للبنية التحتية في المدينة، وتعد ركيزة أساسية في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية”.

وخلال الزيارة، افتتح الدبيبة، “مدرسة عودة الحياة النموذجية في منطقة قزير، وهي مؤسسة تعليمية حديثة صممت وفق أعلى المعايير، بهدف توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم مسيرة التحصيل العلمي للطلاب وتواكب أحدث الأساليب التربوية”.

واطلع على “سير الأعمال الجارية، مشددا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية”.

كما أصدر الدبيبة، توجيهاته “بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتسريع وتيرة العمل، وتجاوز أي تحديات قد تواجه فرق التنفيذ”.

هذا “ورافق الدبيبة، في جولته وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعميد بلدية مصراتة، وعدد من المهندسين والمختصين”.

تفقد رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، في زيارات ميدانية بمدينة #مصراتة عددا من المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها ضمن… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يتابع مشروع إنشاء جسر تقاطع المدينة الرياضية ببلدية #مصراتة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥