سيختفي للأبد.. موسكو تسخر من «ماكرون» بشأن التهديدات الروسية

سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من تحذير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من “أن روسيا تشكل تهديدا”، وقال: “إن الرئيس الفرنسي لا يشكل أي تهديد ولن يفتقده أحد بمجرد ابتعاده عن الحياة العامة”.

وكتب ميدفيديف، على منصة إكس “يقول ماكرون إن روسيا أصبحت، الآن وأنا أتحدث إليكم ولأعوام قادمة، تهديدا لفرنسا وأوروبا”.

وأضاف مخطئا في تهجئة اسم الرئيس الفرنسي “لا يشكل ميكرون نفسه تهديدا كبيرا، وسيختفي للأبد بعد 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد”.

وقال ماكرون في خطاب بثه التلفزيون، “إن على أوروبا أن تقف في وجه التهديد الروسي”، واقترح “مناقشة لتوسيع الحماية التي توفرها الترسانة النووية الفرنسية لشركائها الأوروبيين”.

وأضاف، “صارت روسيا تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، ومن الجنون المشاهدة دون فعل شيء”.

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. He’ll disappear forever no later than May 14, 2027. And he won’t be missed. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 5, 2025