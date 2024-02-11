سيدة امريكية تقتل طفلتها الرضيعة بطريقة جنونية!

أعلنت السلطات الأمريكية عن جريمة بشعة وقعت في ولاية ميسوري، حيث اقدمت سيدة على قتل طفلتها بطريقة جنونية، بعد أن وضعتها داخل الفرن.

وذكر المدعي العام الأميركي، أن طفلة رضيعة من ولاية ميسوري، تدعى “زاريا”، توفيت بعد أن وضعتها والدتها المدعوة ماريا توماس، عن طريق الخطأ لتنام في الفرن، ما تسبب في وفاتها بعد توقف التنفس وإصابتها بالحروق.

وقال جان بيترز بيكر، المدعي العام في مقاطعة جاكسون: نقر بالطبيعة المروعة لهذه المأساة ونحن نثق أن نظام العدالة الجنائية سيستجيب بشكل مناسب لهذه الظروف الفظيعة.

وقالت الشرطة، إن أحد الشهود أخبر المسعفين أن الأم وضعت الطفلة التي تدعى “زاريا”، عن طريق الخطأ في الفرن بدلا من سريرها، وذهبت لتأخذ قيلولة ونسيتها.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن صديقة للأم، قولها: إن الصحة العقلية للسيدة ماريا، ربما لعبت دورًا في المأساة، مضيفة انها كانت تعاني من مشاكل عقلية، ولم تكن لديها عقلية شخص بالغ، بل كانت تفكر كطفلة.

فيما قال أجد الطفلة “زاريا”، إنه وعند عودته إلى المنزل، بدأ يشم رائحة الدخان، ووجد زاريا ميتة في سريرها، مضيفا أن أمها أخبرته أنها وضعتها عن طريق الخطأ في الفرن.